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Ученые изменили эталон килограмма впервые за 130 лет

Ученые изменили эталон килограмма впервые за 130 лет

Ученые заменили эталон килограмма Международного бюро мер и весов во Франции. Как выяснили журналисты «Фразы», замена произошла впервые с 1889 года.

Как сообщает Lenta.ru, ранее килограмм определялся как масса цилиндра, сделанного из платино-иридиевого сплава, который находится в вакуумном сосуде. До настоящего момента это был последний эталон, привязанный к материальному носителю.

Теперь для эталона массы применяется баланс Киббла — напоминающее весы устройство, которое определяет, какой ток нужен для того, чтобы создать электромагнитное поле, способное уравновесить чашу с тестируемым эталоном.

Это позволяет вычислить постоянную Планка с беспрецедентной точностью. Знание постоянной Планка, в свою очередь, позволяет определить точную массу объекта в другом режиме работы баланса Киббла.

Преимущество нового эталона в том, что баланс Киббла всегда можно изготовить заново и провести с помощью него необходимые вычисления. Материальный же эталон может быть утерян и уничтожен. Кроме того, его масса не остается постоянной, хотя он всегда равен одному килограмму по определению.

Трансляция конференции, на которой было окончательно принято это решение, доступна на YouTube-канале Международного бюро мер и весов.

Постоянная Планка — основная константа квантовой теории, коэффициент, связывающий величину энергии кванта электромагнитного излучения с его частотой, так же как и вообще величину кванта энергии любой линейной колебательной физической системы с ее частотой. Связывает энергию и импульс с частотой и пространственной частотой, действие с фазой. Является квантом момента импульса. Названа в честь выдающего немецкого физика Макса Планка.

Тэги: ученые, мир, наука, Франция, вес

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