СБУ вызывает священников УПЦ на «беседы» накануне автокефального собора

В преддверии объединительного автокефального собора СБУ начала приглашать некоторых епископов УПЦ на «разговоры и беседы». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал священник Александр Бахов в Facebook.

«После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно, но хочу обратить внимание, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как „разговор“ или „беседа“. Поэтому дорогие Владыки и отцы сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить! В связи с этим помните! Самое первое и главное — не бойтесь! (Откр. 2:10). Вы имеете право знать, кто Вас вызывает, куда, почему, для чего, и в качестве кого! А „приглашение“ просите присылать по почте способом предусмотренным законодательством (Глава 11 Уголовного процессуального кодекса)!», — посоветовал священник.

«На „разговор“ лучше приходить с адвокатом, каждый имеет право на правовую помощь (ст. 59 Конституции Украины). Во время „разговора“ Вы имеете право не свидетельствовать против себя относительно себя, членов семьи или близких родственников (ст. 63 Конституции Украины)», — добавил Бахов.

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