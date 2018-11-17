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Сестра Яценюка живет в элитном городке в США, торгует недвижимостью и была сайентологом, – СМИ

Сестра Яценюка живет в элитном городке в США, торгует недвижимостью и была сайентологом, – СМИ

Старшая сестра Яценюка уже более 20 лет живет в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, 51-летняя Алина Стил торгует недвижимостью.

Как сообщает Страна.ua, в 1999 году, Алина Яценюк переехала в Америку и вышла замуж за Джона Стила. У пары есть сын Джеймс. Это третий брак Алины. От предыдущего мужа у нее есть дочь Ульяна Билокурская, которая сейчас проживает с мамой.

По данным издания, некоторое время Алина активно участвовала в работе отделения «Церкви сайентологии» в Санта-Барбаре, штат Калифорния, где проживает, и якобы даже получила там высокий уровень одитинга, определяющий место в сайентологической иерархической структуре — ОТ-4.

На данный момент сестра Яценюка два года работает в агентстве недвижимости Keller Williams Realty, Inc.

Санта-Барбара — город в одноимённом округе в штате Калифорния. Из-за мягкого климата привлекает состоятельных жителей и звезд из Лос-Анджелеса и Голливуда. В частности, именно здесь находится огромное поместье Майкла Джексона под названием Неверлэнд.

В этом городе разворачиваются события культовой американской «мыльной оперы» с одноименным названием.

Тэги: США, недвижимость, мир, Арсений Яценюк, политика, Калифорния, сестра, новости Украины, Алина Яценюк

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