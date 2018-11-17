«Автокефалист» из УПЦ митрополит Семеон «ломал и склонял» священников перейти в поместную церковь

Близкий к Порошенко Митрополит Винницкий и Барский Симеон начал склонять клириков своей епархии перейти в Единую Поместную Церковь (ЕПЦ). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал в Facebook протоиерей УПЦ Александр Овчаренко.

«Симеон не прислушался к вчерашнему призыву своего духовенства и отказался от требования своих пасомых, не захотел он встречи на предлагаемом ими епархиальном собрании которое планировалось на понедельник, решил пойти на опережение и в экстренном порядке, тайно через своих представителей епархии, начал действовать по сценарию сказки Льва Толстого, об отце и трёх братьях... только не как добрый и заботливый пастырь и отец, а в точности наоборот», — написал отец Александр.

По его словам, Симеон «решил таки перешагнуть и погубить свои приходы, вызывали всех отдельно, ломали и склоняли на свою строну каждого по отдельности, без лишних глаз и ушей, кого кнутом, кого пряником, собрания побоялся, чтоб большинство не повлияло, на меньшинство».

«Цель таких действий понятная, чтоб не было прозрачности, чтоб исказить результаты тайного голосования и в итоге преподнести информацию в выгодном „свете“. Действовал, как тать, вынуждали подписывать документы в которых предлагается, предать Христа, уход в раскол, покинуть свою родную УПЦ МП, и предать Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и уйти в автокефалию», — резюмировал протоиерей.

Напомним, винницкие священники УПЦ взбунтовались против своего пропорошенковского начальника.

Ранее сообщалось, что автокефальную церковь в Украине может возглавить перебежчик Симеон.

Напомним, близкий к Порошенко митрополит признал, что Украина — каноническая территория РПЦ.

Как сообщалось ранее, Украинская Православная Церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.