Лига наций: Украина разгромно проиграла Словакии

Сегодня, 16 ноября, сборная Украины по футболу провела свой заключительный поединок в Лиге наций. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Андрея Шевченко на выезде играли против сборной Словакии.

Наши ребята заранее застолбили за собой первое место в группе, поэтому тренерский штаб вполне прогнозируемо решил поэкспериментировать. Но, увы, такие опыты результата не принесли. Уже на пятой минуте после розыгрыша штрафного у наших ворот Руснак мощно пробил и мяч после рикошета влетел в сетку наших ворот.

Словаки продолжали нагнетать обстановку у ворот Бойко, и на 26-й минуте во второй раз добились своего: Куцка буквально на «одной ноге» умудрился нанести пушечный удар по воротам сборной Украины и после дикой ошибки нашего вратаря счет стал 2:0 в пользу сборной Словакии.

Едва началась вторая половина поединка, как украинцы один мяч отквитали: Караваев навесил с правого фланга и Коноплянка с линии штрафной пробил точно в «девятку». Но не долго, как говорится, музыка играла, и всего через пять минут счет стал 3:1 в пользу хозяев поля. Мак из правого угла пробил в ближнюю штангу. Мяч отлетел в противоположный угол штрафной, откуда прострел сделал Руснак, а подставивший ногу Зреляк переправил мяч в ворота.

А еще через десять минут уже сам Мак отличился, приняв мяч в левом углу штрафной, и пробив в дальний угол ворот Бойко — 4:1. До финального свистка как одна, так и другая команда могла еще изменить счет на табло, но матч так и завершился — уверенная победа Словакии со счетом 4:1.

Турнирная таблица после сыгранных матчей:

1. Украина — 4 игры / 9 очков;

2. Чехия — 3 / 3;

3. Словакия — 3 / 3.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первом матче украинцы на выезде обыграли чехов со счетом 2:1.

Во втором матче наша команда дома обыграла Словакию со счетом 1:0.

16 октября сборная Украины в Харькове со счетом 2:1 снова обыграла Чехию.