Главные новости за 16 ноября 2018 года

Украинским старикам рассказали, как будут индексироваться их пенсии в следующем году. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, как будут индексироваться пенсии наших стариков в следующем году. Сделал это чиновник в эфире «5-го канала». В частности, Павел Розенко заверил, что индексация пенсий в 2019 году пройдет автоматически. Данный факт он назвал «главным позитивом пенсионной реформы».

В 2019 году правительство компенсирует почти 1500 гривен в месяц для найма няни для ребенка. С 1 января 2019 Министерство социальной политики запускает пилотный проект «Муниципальная няня». Целью проекта является помощь семьям, которые пользуются услугами няни, и финансовая помощь женщинам, которые хотят раньше выйти на работу. К сожалению, из-за неправильной трактовки этого пилотного проекта в сети начали расширение слухи о якобы отмене декретных выплат на время получения помощи по проекту «Муниципальная няня». Журналисты телеканала «Прямой», одного из самых популярных информационных каналов страны, разобрались, что же изменится с 1 января для молодых мам.

СМИ обнаружили в Украине «частные армии региональных феодалов». Местные власти в Украине наделяют коммунальных охранников функциями правоохранительных органов и используют их в своих целях. По данным СМИ, именно эти люди в итоге блокируют здания горсоветов от активистов и журналистов, а также участвуют в других силовых противостояниях. Так, в Харькове работники коммунального предприятия «Муниципальная охрана» неоднократно не допускали активистов на сессию горсовета, или физически выдворяли их с заседания, применяя спецсредства.

В центре Киева неизвестные оставили без документов и денег народного депутата Украины, — СМИ. Неизвестные обокрали в центре Киева народного депутата Украины, члена фракции «Народный фронт» Ярослава Едакова. По данным СМИ, инцидент произошел в универмаге «Украина» на площади Победы. Как сообщают СМИ со ссылкой на осведомленный источник, уже собираясь уезжать, нардеп сел в автомобиль и обнаружил пропажу из сумки портмоне, в котором были документы, банковские карты и наличные.

В Киеве появятся скверы имени Скрябина и Немцова, а также улица Маккейна. Киевский совет решил назвать два сквера в городе в честь погибшего певца Кузьмы Скрябина и убитого российского политика Бориса Немцова. Также в столице появится улица имени покойного американского сенатора Джона Маккейна. Как сообщает пресс-служба горсовета, решение о присвоении скверу на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе имени Бориса Немцова поддержали 69 депутатов.

Власти просят киевлян не пугаться сирен и большого количества техники на следующей неделе. 20-22 ноября в Киеве состоятся масштабные командно-штабные учения спасательных служб с включением сирены и применением большого количества спасательной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В частности, как сообщается, 20 ноября учения будут проходить на территориях ПАО Киевский витаминный завод и Киевского дворца детей и юношества в Подольском районе (преодоление последствий неблагоприятных погодных условий), на пункте пропуска на въезде в Киев в Облонском районе (отработают меры по ограничению проезда городом грузовиков во время снегопада) и на ЧАО Оболонь (утечка аммиака).

Усик стал героем мультфильма. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик стал героем небольшого мультфильма по итогам боя с британцем Тони Белью. Авторами видео выступили аниматоры из студии Mojahed Fudailat, которая известна своими анимациями о боксерских и не только боях.

Польские ультрас заявили о том, что «Львов — колыбель польского футбола». Болельщики сборной Польши по футболу вывесили баннер со словами «Львов — колыбель польского футбола» во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии. Соответствующее фото появилось на странице сообщества Troublemakers & Ultras Action. На фото виден баннер с соответствующим текстом на польском языке на фоне польского флага.

Таджики запустили самую большую ГЭС в мире. В Таджикистане начала работать самая высокая ГЭС в мире. Высота плотины Рогунской гидроэлектростанции составляет 335 метров. В пятницу, 16 ноября, был запущен первый агрегат ГЭС. Проектная мощность Рогунской гидроэлектростанции равняется 3,6 тысячи мегаватт.

Исследователи нашли под Гренландией гигантский кратер от астероида. Ученые нашли под Гренландией гигантский кратер. Это сделали исследователи из университета Копенгагена. Размеры кратера поражают: его глубина составляет около километра, а диаметр — тридцать один километр. Его обнаружили под ледником Гайавата на северо-западе Гренландии.

Ученые научились распознавать рак по новому признаку. Американские ученые назвали новый признак онкологии у человека. Данными исследований поделились сотрудники Онкологического центра калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Исследователи установили, что «увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы второго типа (SGLT2) свидетельствует о развитии онкологии у человека».

Британские ученые назвали худший год в истории человечества. Британские эксперты определили, что хуже всего людям жилось в 536 году нашей эры. Это связано с вулканической активностью и резким похолоданием по всему миру. На десятый год правления византийского императора Юстиниана Великого небо окутал странный туман, из-за которого лучи Солнца перестали достигать земли. В результате по всему миру снизилась температура и начались десятилетия засух, неурожая, летнего снега и голода.