Погода на выходные: по Украине ожидаются снегопады

На выходных Украину продолжит засыпать снегом. Как выяснили журналисты «Фразы», если в субботу, 17 ноября, обойдется, преимущественно, без осадков, то на воскресенье, 18 ноября, во многих областях страны ожидаются снегопады.

По данным Гидрометцентра, по Украине будет холодно: в большинстве областей днем будет до 0-3 тепла, а ночью 4-8 мороза. Лишь на юге воздух прогреется до 3-5 тепла.

Снег ожидается на западе и севере страны.

В Киеве также будет холодно: днем 0-2 тепла, ночью 4-6 мороза.

Как писала «Фраза», синоптики прогнозируют затяжные снегопады по всей Украине.