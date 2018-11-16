Названы 26 стран, выступающие против резолюции ООН по Крыму

Против резолюции ООН по Крыму выступили сразу 26 стран. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в «Твиттере» сообщила миссия Украины про организации.

Сообщается, что голосовался обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

На заседании третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН проект поддержали 67 стран. Воздержались сразу 82 страны, при этом еще 26 стран были «против».

Как сообщается, помимо России это: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Голосование за резолюцию должно пройти в декабре.

В ней, как пишет «Европейская правда», говорится, что «с 2014 года российские власти применяют пытки, выбивая ложные показания в политически мотивированных делах, а также осуществляют незаконные задержания и аресты граждан Украины». Кроме этого, в ней «содержится требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначать в официальных документах украинский полуостров только как «Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией».

Как писала «Фраза», ранее в Украине пересчитали всех переселенцев.

Также премьер-министр Чехии признал, что его сын какое-то время находился в Крыму.