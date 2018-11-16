Британские ученые назвали худший год в истории человечества

Британские эксперты определили, что хуже всего людям жилось в 536 году нашей эры. Как выяснили журналисты «Фразы», это связано с вулканической активностью и резким похолоданием по всему миру.

Как сообщает Science Alert на десятый год правления византийского императора Юстиниана Великого небо окутал странный туман, из-за которого лучи Солнца перестали достигать земли. В результате по всему миру снизилась температура и начались десятилетия засух, неурожая, летнего снега и голода.

Византийский историк Прокопий описал это явление так: «В этом году произошло страшное событие: весь год Солнце было тусклым подобно Луне, перестав, как прежде, испускать лучи и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей войны, болезни и иные бедствия».

По некоторым данным, такое явление могло наблюдаться в связи с катастрофическим извержением вулканов. По новым данным, полученным благодаря детальному анализу ледника на перевале Колле-Ньифетти на границе между Швейцарией и Италией, в 536 году вулканический пепел смешался с частицами льда, что может свидетельствовать о большом вулканическом событии.

Еще одно извержение вулкана, судя по составу гренландских и антарктических льдов произошло в 540 году. А уже на следующий год в мире разразилась эпидемия так называемой Юстиниановой чумы.

Оправиться от этих потрясений человечество смогло лишь 100 лет спустя. Во льдах Колле-Ньифетти, связанных с этим периодом, ученые начали вновь находить следы свинца, что указывает на то, что люди вновь начали добычу и выплавку серебра из свинцовой руды.

На полное же восстановление экономики того времени ушло еще примерно 100 лет. Таким образом, событие, произошедшее в 536 году н. э., стало началом одного из худших периодов для жизни человека, «если не самым худшим годом вообще».

Как сообщала «Фраза», весной 2010 года появилась информация о том, что конец света начнется с извержения вулкана.

Весной 2017 года YouTube-канал RealLifeLore опубликовал видеоролик, посвященный катастрофическим событиям, которые произойдут на Земле в следующий миллиард лет.