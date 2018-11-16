В 2019 году правительство компенсирует почти 1500 гривен в месяц для найма няни для ребенка

С 1 января 2019 Министерство социальной политики запускает пилотный проект «Муниципальная няня». Как выяснили журналисты «Фразы», целью проекта является помощь семьям, которые пользуются услугами няни, и финансовая помощь женщинам, которые хотят раньше выйти на работу.

К сожалению, из-за неправильной трактовки этого пилотного проекта в сети начали расширение слухи о якобы отмене декретных выплат на время получения помощи по проекту «Муниципальная няня». Журналисты телеканала «Прямой», одного из самых популярных информационных каналов страны, разобрались, что же изменится с 1 января для молодых мам.

В рамках пилотного проекта, с 1 января 2019 из местного бюджета можно будет получить возмещение услуг по уходу за ребенком до трех лет в размере прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет. По состоянию на 1 января 2018 этот прожиточный минимум составляет 1492 грн.

Получить компенсацию может как безработная мать, так и трудоустроенная.

Родители сами находят своему ребенку няню, официально заключают с ней договор о трудоустройстве, а в конце года предоставляются документы на возмещение обещанной компенсации от Кабмина.

Слухи об отмене Отмена декретных выплат в случае пользования услугой муниципальной няни опроверг также министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Будет государственная помощь и „муниципальная няня“. Государственная помощь в семье остается, а если захотят воспользоваться такой опцией, как „муниципальная няня“ — это дополнительный бонус», — сказал министр в интервью телеканалу «Прямой».

«Хочет иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню — будет такая возможность», — добавил Рева.