Илон Маск рассказал, как будет работать беспилотник Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о беспилотных автомобилях, которые вскоре смогут обслуживать людей. Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, они появятся совсем скоро.

Как написал Илон Маск в «Твиттере», «Tesla приобрела дополнительные грузовые мощности, чтобы обеспечить быструю доставку уже существующих электромобилей Model 3».

Ожидается, что Tesla будет использовать «суда-ролкеры для транспортировки автомобилей в Европу и Азию в первом квартале следующего года»

Первые же поставки Model 3 в Китай начнутся уже в марте.

По его словам, «американским покупателям, оформившим заявку до 30 ноября, автомобиль будет доставлен до конца года».

Цена автомобилей, в зависимости от комплектации, будет составлять 34,2, 41,2 и 52,2 тысячи долларов.

На сайте Тesla сообщается, что Model 3 представляет собой электрический пятиместный седан, который ориентирована на массовый рынок.

Сообщается, что автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 4,5 секунды, а запас его хода – 520 километров. Максимальная скорость автомобиля равняется 230 километрам в час.

В Тesla обещают, что новые автомобили сами приедут к своим покупателям.

Как писала «Фраза», Илона Маска в Tesla заменит женщина.

Ранее Илон Маск протестировал Hyperloop и показал видео.