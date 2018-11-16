На Закарпатье контрабандисты тяжело ранили пограничника

В ночь на 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на машине с иностранной регистрацией сбили украинского пограничника. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщает помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, происшествие случилось после того, как румынские пограничники задержали двоих человек и десять пакетов табачных изделий на своем участке границы. В свою очередь, на украинской территории также начались поиски контрабандистов, причастных к сделке.

Вскоре они дали результат и недалеко от реки Тиса пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. У него было никаких документов, но была большая сумма средств. Правоохранители допускают, что это деньги, которые он мог получить за совершение незаконной сделки.

Во время выяснения всех обстоятельств, неизвестный мужчина совершил наезд на одного из пограничников на автомобиле Audi с иностранной регистрацией.

В результате наезда военнослужащий получил тяжелые травмы, его доставили в реанимационное отделение больницы и прооперировали. На данный момент его состояние крайне тяжелое, он находится в коме.

Автомобиль задержали, сам водитель с места инцидента скрылся, однако его личность предварительно уже установлена. Ему угрожает от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщала «Фраза», 19 июня 2018 года в Черновицкой области группа неизвестных в количестве около 20 человек напала на пограничников. В результате использования табельного оружия один из правонарушителей был ранен в ногу. Его доставили в больницу и оказали необходимую помощь.