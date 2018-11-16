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Власти просят киевлян не пугаться сирен и большого количества техники на следующей неделе

Власти просят киевлян не пугаться сирен и большого количества техники на следующей неделе

20-22 ноября в Киеве состоятся масштабные командно-штабные учения спасательных служб с включением сирены и применением большого количества спасательной техники. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, 20 ноября учения будут проходить на территориях ПАО Киевский витаминный завод и Киевского дворца детей и юношества в Подольском районе (преодоление последствий неблагоприятных погодных условий), на пункте пропуска на въезде в Киев в Облонском районе (отработают меры по ограничению проезда городом грузовиков во время снегопада) и на ЧАО Оболонь (утечка аммиака).

21 ноября учения пройдут на территории Киевского института водного транспорта, на территориях КП «Киевшляхмист», завода «Генератор» и на территории Городской детской клинической больницы № 2 (здесь отработают эвакуацию населения и ликвидации сильного подтопления). Кроме того, будут отрабатываться последствия прорыва теплосети на территории ООО «Евро-Реконструкция» в Днепровском районе. Также в этот день на территориях ПАО Киевмедпрепарат, дирекции Автотранспочта ПАО «Укрпочта», КП ДЭУ Святошинского района и Национального университета пищевых технологий спасатели отработают практические меры при введении военного положения.

На каждом из объектов планируется привлечь от 23 до 170 человек и до восьми единиц техники. Возможен запуск сирен.

Столичные власти призывают киевлян не паниковать и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки общегородских учений.

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года в Киеве прошли полицейские учения. По легенде преступники ранили и взяли в заложники предпринимателя.

Тэги: Киев, общество, Киевская городская государственная администрация, учения, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, новости Украины

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