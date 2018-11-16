Польские ультрас заявили о том, что «Львов — колыбель польского футбола»

Болельщики сборной Польши по футболу вывесили баннер со словами «Львов — колыбель польского футбола» во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее фото появилось на странице сообщества Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

На фото виден баннер с соответствующим текстом на польском языке на фоне польского флага.

Отметим, матч между сборными Польши и Чехии состоялся вечером 15 ноября в Гданьске. Чехи победили со счетом 0:1.

Как сообщала «Фраза», в 2016 году фанаты польского футбольного клуба «Полония» из Перемышля разработали и выпустили футболки «Смерть бандеровцам».