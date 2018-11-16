В центре Киева неизвестные оставили без документов и денег народного депутата Украины, – СМИ

Неизвестные обокрали в центре Киева народного депутата Украины, члена фракции «Народный фронт» Ярослава Едакова. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, инцидент произошел в универмаге «Украина» на площади Победы.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на осведомленный источник, уже собираясь уезжать, нардеп сел в автомобиль и обнаружил пропажу из сумки портмоне, в котором были документы, банковские карты и наличные.

Среди документов пропали депутатское удостоверение, водительские права и техпаспорта на автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camrу, владельцами которых числятся родственники депутата.

Отметим, Едаков стал народным депутатом в 2016 году, после того как ряд депутатов сложили свои полномочия в связи с назначением в правительство.

Как сообщала «Фраза», 16 февраля 2017 года в Киеве из машины народного депутата Украины украли сумку с личными вещами и ноутбук. По некоторым данным, жертвой воров стал депутат от группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский.