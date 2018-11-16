Ученые научились распознавать рак по новому признаку

Американские ученые назвали новый признак онкологии у человека. Как выяснили журналисты «Фразы», данными исследований поделились сотрудники Онкологического центра калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Как пишет издание MedicalXpress, исследователи установили, что «увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы второго типа (SGLT2) свидетельствует о развитии онкологии у человека».

В публикации говорится, что ученые исследовали онкологию легких у мышей, при этом они использовали «позитронно-эмиссионная томография для анализа поведения натрий-зависимых переносчиков глюкозы в раковых клетках».

Как отмечается, ученые «обнаружили, что изначально раковым клеткам свойственно использовать для питания SGLT2, а не GLUT».

Сообщается, что «изменение количества элемента в организме может стать новым биологическим признаком, способным помочь диагностировать предраковое состояние или онкологию на ранних стадиях».

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