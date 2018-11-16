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Ученые научились распознавать рак по новому признаку

Ученые научились распознавать рак по новому признаку

Американские ученые назвали новый признак онкологии у человека. Как выяснили журналисты «Фразы», данными исследований поделились сотрудники Онкологического центра калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Как пишет издание MedicalXpress, исследователи установили, что «увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы второго типа (SGLT2) свидетельствует о развитии онкологии у человека».

В публикации говорится, что ученые исследовали онкологию легких у мышей, при этом они использовали «позитронно-эмиссионная томография для анализа поведения натрий-зависимых переносчиков глюкозы в раковых клетках».

Как отмечается, ученые «обнаружили, что изначально раковым клеткам свойственно использовать для питания SGLT2, а не GLUT».

Сообщается, что «изменение количества элемента в организме может стать новым биологическим признаком, способным помочь диагностировать предраковое состояние или онкологию на ранних стадиях».

Как писала «Фраза», ученые рассказали, как происходит наше старение.

Ранее биологи назвали одну из главных причин рака.

Тэги: ученые, здоровье, мир, рак, онкология

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