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Арестован один из снайперов Евромайдана. Следствие поведало подробности

Арестован один из снайперов Евромайдана. Следствие поведало подробности

В Киеве был задержан снайпер, которого обвиняют в расстреле людей во время Евромайдана на улице Институтская 20 февраля 2014 года. Как выяснили журналисты «Фразы», уже известны подробности.

Как установило следствие, в этот трагический день «командующий внутренних войск Станислав Шуляк направил на улицу Институтская группу снайперов «Омега», которая должна была помогать «Беркуту». Также отмечается, что «командир отдельного отряда специального назначения по борьбе с терроризмом 14-й бригады специального назначения управления Северного территориального командования Внутренних войск разместил снайперские группы на территории клуба Кабинета министров».

Следствие также установило, что «в 11:28 подозреваемый выстрелил из своей снайперской винтовки ТS.М308, оснащенной оптическим прицелом, в активиста Евромайдана». Отмечается, что им был театральный режиссер Александр Храпаченко, «который в группе вместе с другими безоружными митингующими находились перед снежной баррикадой и никоим образом не представлял опасности работникам милиции». В итоге, он скончался.

Снайпер арестован на два месяца. Ему уже объявили подозрение в совершении преступлений по ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 3 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) УК Украины.

В то же время, как сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, снайпер был уволен из Национальной гвардии, где нес службу, два года назад.

Как писала «Фраза», свидетельница рассказала о зверствах «майдановцев», пересказав эпизод из российского пропагандистского фильма.

Ранее бывший глава Внутренних войск признался, что в 2014 году отдал приказ стрелять без предупреждения.

Тэги: Киев, общество, снайпер, Евромайдан, Небесная сотня

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