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Винницкие священники УПЦ взбунтовались против своего пропорошенковского начальника

Винницкие священники УПЦ взбунтовались против своего пропорошенковского начальника

Православное духовенство Винницы заявило о полной поддержке решений архиерейского собора УПЦ от 13 ноября, которые правящий епископ Винницкой епархии митрополит Симеон отказался подписывать. Как выяснили журналисты «Фразы», экстренное собрание духовенства города состоялось 15 ноября.

«Собрание осуждает грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь нашей Церкви и заявляет поддержку Предстоятелю нашей церкви, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию», — говорится в заявлении, пишет Страна.

Обращаясь к митрополиту Симеону, священники предлагают ему созвать общее собрание всей Винницкой епархии на 19 ноября с тем, чтобы «общеепархиальным голосованием поддержать решения (архиерейского собора) и явить всецерковное единство перед лицом будущих испытаний».

Решение подписали 42 участника собрания из 44 присутствовавших, то есть — подавляющее большинство.

Некоторые участники собрания даже настроены прекратить поминовение правящего архиерея Симеона на службе.

Как сообщалось, Украинская православная церковь разрывает контакты с Варфоломеем и отказывается от автокефалии.

Также ранее сообщалось, автокефальную церковь в Украине может возглавить перебежчик Симеон.

Напомним, близкий к Порошенко митрополит признал, что Украина — каноническая территория РПЦ.

 

Тэги: общество, новости православия, новости Украины

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