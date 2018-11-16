Жителей Италии пугают извержением Флегрейских полей

В Италии могут начать извергаться расположенные рядом с Неаполем Флегрейские поля. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в отчете вулканологов.

Международная группа ученых опубликовала свой отчет и, как пишет издание Science Advances, он вызывает тревогу.

Исследователи говорят, что под Флегрейскими полями «накопилось значительное количество магмы». Это, по их словам, может привести к «катастрофическому извержению».

Как пишет издание, примерно сорок тысяч лет назад тут уже произошло крупное извержение — оно привело к «вулканической зиме» и, как говорят ученые, привело к массовой гибели древних людей. Отмечается, что «последнее извержение произошло тут в 1538 году, и они привело к образованию шлакового конуса Монте-Нуово».

Вулканологи говорят, что сейчас «в верхней части коры вновь началось накопление магмы: в районе наступила фаза наращивания давления, которая приведет к новому сильному извержению».

Сроки катастрофы не называются.

Как писала «Фраза», на Гавайях пошел «драгоценный дождь», но местным жителям от этого не легче.

Ранее после серии землетрясений и цунами в Индонезии начал извергаться вулкан.