В деле о нападении на Андреевскую церковь появились новые подробности

По последним данным злоумышленники, которые напали на Андреевскую церковь в Киеве, действовали вчетвером. Как выяснили журналисты «Фразы», на это указывают записи с камер видеонаблюдения, оказавшиеся в распоряжении правоохранителей.

«По предварительным данным, изъяли видеозаписи и можем говорить, что их было не двое, а больше, минимум четверо человек», — рассказал начальник столичного управления полиции Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина», добавив, что бутылки с зажигательной смесью, которые злоумышленники бросали в двери церкви, не разбились.

«Один из охранников пытался их задержать, они убегали и применили в отношении него газовый баллончик. Его здоровью ничего не грозит», — добавил правоохранитель, уточнив, что полиция проверяет данные относительно пострадавшего священника.

Между тем, как сообщили журналистам в Отделе коммуникации полиции Киева, во время осмотра прилегающей территории обнаружили возле церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

Обеспокоенность в связи с инцидентом вокруг Андреевской церкви уже выразило посольство США в Украине.

Как сообщала «Фраза», 15 ноября 2018 года неизвестные в историческом центре Киева забросали бутылками с горючей смесью Андреевскую церковь.