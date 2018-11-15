Синоптики прогнозируют затяжные снегопады по всей Украине

В Украине продолжатся снегопады. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом предупреждают синоптики.
Как говорится в сообщении Гидрометцентра, снег будет идти практически по всей территории страны.
Без осадков в ближайшие дни будет лишь в центре Украины.
Будет прохладно: днем 0-3.
Лишь на юге прогреется до 3-6, а в Крыму будет 7-9.
Ночью температура по Украине упадет до 1-3, а кое-где и до 3-7 градусов мороза.
Синоптики говорят, что снег может идти всю следующую неделю.
Холодно будет в Киеве. Днем 0-2 тепла, а ночью до 4-7 мороза. Ожидается снег.
Как писала «Фраза», стало известно о первых жертвах снегопада в Украине.
Также в ДТП погиб многократный украинский чемпион мира и Европы по армрестлингу.