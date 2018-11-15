Синоптики прогнозируют затяжные снегопады по всей Украине

В Украине продолжатся снегопады. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом предупреждают синоптики.

Как говорится в сообщении Гидрометцентра, снег будет идти практически по всей территории страны.

Без осадков в ближайшие дни будет лишь в центре Украины.

Будет прохладно: днем 0-3.

Лишь на юге прогреется до 3-6, а в Крыму будет 7-9.

Ночью температура по Украине упадет до 1-3, а кое-где и до 3-7 градусов мороза.

Синоптики говорят, что снег может идти всю следующую неделю.

Холодно будет в Киеве. Днем 0-2 тепла, а ночью до 4-7 мороза. Ожидается снег.

Как писала «Фраза», стало известно о первых жертвах снегопада в Украине.

Также в ДТП погиб многократный украинский чемпион мира и Европы по армрестлингу.