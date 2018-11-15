Главные новости за 15 ноября 2018 года

Стало известно о первых жертвах снегопада в Украине. От начавшегося в Украине снегопада уже гибнут люди. Как говорят в Национальной полиции, за минувшие сутки по стране произошло 1358 ДТП. Во многом аварии случались из-за сложных погодных условий, плохой видимости и гололеда.

Андреевскую церковь в Киеве атаковали «коктейлями Молотова», а против охранника использовали газ. В историческом центре Киева забросали бутылками с горючей смесью Андреевскую церковь. Полиция ведет розыск двух нападавших.

Депутатам с опережением графика отремонтировали крышу. В здании Верховной Рады впервые за 70 лет проведен ремонт купола над залом заседаний. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

В центре Киева вновь прорвало трубу – улицу затопило кипятком. В центре Киева на улице Деловой случилось ЧП. Тут прорвало трубу с горячей водой. Улицу залило кипятком, который едва не сносит припаркованные тут автомобили.

Соглашение о Brexit обвалило фунт стерлингов. Европейская комиссия обнародовала текст проекта соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии. Текст на 585 страницах размещен на официальном сайте Еврокомиссии.

Цена Bitcoin рухнула и продолжает пробивать дно. Популярные криптовалюты начали стремительно дешеветь. На торгах Bitcoin снизился в цене более чем на 10%, а другие «валюты» сразу до 20%.