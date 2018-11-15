Во Львове «скорая помощь» врезалась в подземный переход. Госпитализирована вся бригада

В ночь на четверг, 15 ноября, во Львове автомобиль «скорой помощи» врезался в ограждение подземного перехода. Об этом журналистам «Фразы» сообщили Отделе коммуникации полиции Львовской области.

В частности, как сообщает на улице Стрыйской возле автобусного завода водитель кареты «скорой» не справился с управлением. В результате ДТП все три человека бригады были госпитализированы. Их диагнозы устанавливаются.

Кроме того, как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, сегодня в Харькове на перекрестке проспекта Московского и бульвара Богдана Хмельницкого санитарный автомобиль «Богдан-2251» столкнулся с легковушкой «ВАЗ-2104».

В результате 38-летний водитель «Жигулей», его 36-летняя жена и их 7-летний ребенок доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 14 ноября 2018 года в Николаеве полицейские оштрафовали сразу двух пьяных водителей «скорой помощи». У одного из них было обнаружено 1,9 промилле алкоголя, у другого — 0,64.