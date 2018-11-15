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Близкий к Порошенко митрополит признал, что Украина – каноническая территория РПЦ

Близкий к Порошенко митрополит признал, что Украина – каноническая территория РПЦ

Большой неожиданностью для Константинопольского патриарха Варфоломея и для президента Украины Петра Порошенко может оказаться интервью, которое дал митрополит Винницкий Симеон изданию Укринформ. Как выяснили журналисты «Фразы», Симеон по сути заявил, что он, как и многие другие архиереи УПЦ МП, считает Украину канонической территорией РПЦ, а действия Константинопольского патриархата — антиканоничными.

Именно это следует из его ответа журналистке Антонине Мних на вопрос касательно дальнейшего развития ситуации с возможным получением автокефалии.

Вопрос звучал так: «По вашему мнению, это постановление каким-то образом повлияет на процесс создания единой Поместной Православной Церкви в Украине?».

Ответ: " Я никогда раньше не скрывал, что являюсь сторонником автокефалии, но, как и большинство наших архиереев, ожидал, что мы получим ее от Русской Православной Церкви. Этот путь мы имели в виду, когда говорили о получении автокефалии каноническим путем«.

«Это значит, что даже лидеры автокефального крыла в УПЦ МП до сих пор считают (и не скрывает этого), что если следовать канонам, то автокефалию Украине может предоставить только РПЦ, а это значит, что они до сих пор считают именно РПЦ матерью-церковью для Украины, а саму Украину ее канонической территорией. В то же время из этой речи прямо вытекает, что действия Константинопольского патриархата прямо противоречат канонам Церкви, а сам патриарх Варфоломей, по мнению митрополита Симеона, вторгся на чужую каноническую территорию», — комментирует слова Симеона религиозный эксперт Александр Вознесенский.

Как ранее сообщалось, автокефальную церковь в Украине может возглавить перебежчик Симеон.

Тэги: новости православия, новости Украины

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