Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Соглашение о Brexit обвалило фунт стерлингов

Соглашение о Brexit обвалило фунт стерлингов

Европейская комиссия обнародовала текст проекта соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии. Как выяснили журналисты «Фразы», текст на 585 страницах размещен на официальном сайте Еврокомиссии.

В документе указано, что текст согласован на уровне переговорщиков Лондона и Брюсселя 14 ноября 2018 года.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на своей странице в Twitter сообщил, что уже проинформировал председателя Европейского совета Дональда Туска об одобрении текста соглашения со стороны Британии. По его словам, достигнутый решительный прогресс в переговорах позволяет перейти на следующий этап Brexit.

Как сообщает ВВС, во время краткого выступления перед СМИ премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после «бурных» прений. При этом она подчеркнула, что «проект соглашения о выходе был лучшим, о котором можно было бы договориться».

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье назвал сроки переходного периода Brexit, а также выделил 5 самых важных позиций из проекта соглашения. Как сообщает «Интерфакс-Украина», на пресс-конференции в Брюсселе Барнье напомнил, что ЕС и Великобритания одновременно опубликовали проект соглашения о выходе Британии из ЕС.

По его словам, «точный и подробный документ» содержит 185 статей, 3 протокола и несколько приложений. Координатор ЕС выделил 5 позиций документа, которые он считает наиболее важными: права граждан ЕС в Британии и подданных Великобритании в ЕС, финансовое урегулирование между сторонами, упорядоченный выход Британии с учетом ситуации в различных секторах, менеджмент соглашения о Brexit, переходный период.

Также он сообщил, что переходный период продолжительностью в 21 месяц с учетом выхода Британии из ЕС 29 марта следующего года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 21 декабря 2020 года. «Мы также предполагаем возможность продолжения этого переходного периода один раз в ограниченный период на основе совместного согласия», — добавил Барнье.

«Это соглашение — определяющий этап для завершения переговоров. Это также результат метода переговоров, которые с самого начала велись в условиях прозрачности и при уважении наших взаимных мандатов», — заключил он.

Как сообщает «Новое Время», из-за несогласия с текстом окончательного документа в отставку подали министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей.

На этой новости курс фунта стерлингов в ходе торгов 15 ноября продемонстрировал рекордное за 17 месяцев падение.

Тэги: Великобритания, мир, Еврокомиссия, соглашение, Brexit

Комментарии

Колонка автора
15.11.18 15:11

Праздник войны по случаю ее окончания

Автор: Семен Хавевер

Статьи

15.11.18 09:09

Религиозный цугцванг для Порошенко

Автор: Алексей Смирнов

Главная новость дня

В деле о нападении на Андреевскую церковь появились новые подробности

В деле о нападении на Андреевскую церковь появились новые подробности
15.11.18 17:03
303
Последние новости
15.11.18 19:00

Главные новости за 15 ноября 2018 года
15.11.18 17:24

Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире
15.11.18 17:03

В деле о нападении на Андреевскую церковь появились новые подробности
15.11.18 17:01

Рабинович снял свою кандидатуру. Решение о едином кандидате от «Оппозиционной платформы — За жизнь» примет Стратегический совет
15.11.18 16:34

Во Львове «скорая помощь» врезалась в подземный переход. Госпитализирована вся бригада
15.11.18 16:10

Изучив Марианскую впадину, ученые сделали поразительное открытие
15.11.18 16:01

Близкий к Порошенко митрополит признал, что Украина – каноническая территория РПЦ
15.11.18 15:34

Соглашение о Brexit обвалило фунт стерлингов
15.11.18 15:11

В Киеве поезд сбил мужчину (фото 18+)
15.11.18 14:36

Депутатам с опережением графика отремонтировали крышу

Интервью

08.11.18 19:48

Главное о прививках от гриппа. Рассказывает терапевт Ирина Кричинская

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире
Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире
Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире
Червоненко и Рыбчинский феерично поругались в прямом эфире
В Киеве поезд сбил мужчину (фото 18+)
В Киеве поезд сбил мужчину (фото 18+)
Андреевскую церковь в Киеве атаковали «коктейлями Молотова», а против охранника использовали газ
Андреевскую церковь в Киеве атаковали «коктейлями Молотова», а против охранника использовали газ
На Киевщине пьяный лихач на «евробляхах» сбил детей и пытался сбежать
На Киевщине пьяный лихач на «евробляхах» сбил детей и пытался сбежать
Под Киевом задержаны супруги-живодеры. Зоозащитники просят неравнодушных выступить в поддержку их ареста
Под Киевом задержаны супруги-живодеры. Зоозащитники просят неравнодушных выступить в поддержку их ареста
В центре Киева вновь прорвало трубу – улицу затопило кипятком
В центре Киева вновь прорвало трубу – улицу затопило кипятком
В Киеве подростки брызгали женщинам в лицо слезоточивым газом, чтобы снять это на телефон
В Киеве подростки брызгали женщинам в лицо слезоточивым газом, чтобы снять это на телефон
Калифорния в огне: появились жуткие кадры выгоревших городов
Калифорния в огне: появились жуткие кадры выгоревших городов
Актер «Дизель Шоу» рассказал о ДТП, в которое попал после снегопада в Киеве
Актер «Дизель Шоу» рассказал о ДТП, в которое попал после снегопада в Киеве
В Киеве полыхала продуктовая база – ее тушили целый день
В Киеве полыхала продуктовая база – ее тушили целый день
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.