Соглашение о Brexit обвалило фунт стерлингов

Европейская комиссия обнародовала текст проекта соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергии. Как выяснили журналисты «Фразы», текст на 585 страницах размещен на официальном сайте Еврокомиссии.

В документе указано, что текст согласован на уровне переговорщиков Лондона и Брюсселя 14 ноября 2018 года.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на своей странице в Twitter сообщил, что уже проинформировал председателя Европейского совета Дональда Туска об одобрении текста соглашения со стороны Британии. По его словам, достигнутый решительный прогресс в переговорах позволяет перейти на следующий этап Brexit.

I have just sent a letter to @eucopresident recommending to the #EUCO #Article50 to find that decisive progress has been made in the negotiations on the orderly withdrawal of the United Kingdom from the European Union. #Brexit pic.twitter.com/7twf2adwkO — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) November 14, 2018

Как сообщает ВВС, во время краткого выступления перед СМИ премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после «бурных» прений. При этом она подчеркнула, что «проект соглашения о выходе был лучшим, о котором можно было бы договориться».

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье назвал сроки переходного периода Brexit, а также выделил 5 самых важных позиций из проекта соглашения. Как сообщает «Интерфакс-Украина», на пресс-конференции в Брюсселе Барнье напомнил, что ЕС и Великобритания одновременно опубликовали проект соглашения о выходе Британии из ЕС.

По его словам, «точный и подробный документ» содержит 185 статей, 3 протокола и несколько приложений. Координатор ЕС выделил 5 позиций документа, которые он считает наиболее важными: права граждан ЕС в Британии и подданных Великобритании в ЕС, финансовое урегулирование между сторонами, упорядоченный выход Британии с учетом ситуации в различных секторах, менеджмент соглашения о Brexit, переходный период.

Также он сообщил, что переходный период продолжительностью в 21 месяц с учетом выхода Британии из ЕС 29 марта следующего года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 21 декабря 2020 года. «Мы также предполагаем возможность продолжения этого переходного периода один раз в ограниченный период на основе совместного согласия», — добавил Барнье.

«Это соглашение — определяющий этап для завершения переговоров. Это также результат метода переговоров, которые с самого начала велись в условиях прозрачности и при уважении наших взаимных мандатов», — заключил он.

Как сообщает «Новое Время», из-за несогласия с текстом окончательного документа в отставку подали министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара и министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей.

На этой новости курс фунта стерлингов в ходе торгов 15 ноября продемонстрировал рекордное за 17 месяцев падение.