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Изучив Марианскую впадину, ученые сделали поразительное открытие

Изучив Марианскую впадину, ученые сделали поразительное открытие

Американские ученые сделали поразительное открытие, изучив Марианскую впадину. Как выяснили журналисты «Фразы», своими неожиданными выводами поделились исследователи из университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Как пишет издание Nature, ученые заявили, что изучение Марианской впадины дало им возможность установить, что в недрах нашей планеты примерно в три-четыре раза больше воды, чем считал научный мир до этого.

Исследователи говорят, что в мантию Земли «попадает вода с тонущей морской корой, а Марианская впадина дала возможность исследовать новые глубины разломов». Ученые объясняют, что Марианская впадина является зоной субдукции, то есть участком литосферы, «в котором один пласт морской коры ныряет под другую плиту».

Они выяснили, что «пласт тонущей коры под Марианской впадиной практически полностью уходил в глубинные слои мантии, при этом сохраняя свою структуру на глубинах в полсотни километров»

Таким образом, делают вывод ученые, «в недра попадает значительно больше морских горных пород, богатых водой и ее соединениями, чем мы думали». Они говорят, что «Марианская впадина закачала в глубинные слои мантии нашей планеты около восьмидесяти миллионов тонн воды». Это, по их словам, почти в четыре раза выше предыдущих оценок.

Как писала «Фраза», исследователей озадачило необычное движение гигантского айсберга размером с половину Ямайки.

Ранее ученые обнаружили глобальный «радиатор», охлаждающий поверхность Земли.

Тэги: ученые, мир, наука, Марианская впадина

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