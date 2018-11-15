В трех квартирах в Бухаресте умудрились прописаться пятнадцать тысяч нелегалов

Курьезный инцидент произошел в Бухаресте. Как выяснили журналисты «Фразы», в румынской столице всего в трех квартирах умудрились прописаться пятнадцать тысяч нелегалов.

Об этом сообщает полиция города.

В сообщении правоохранителей говорится, что «две группировки предлагали платные услуги иностранным гражданам, преимущественно из Молдовы, которые позволяли облегчить процесс получения румынского удостоверения личности». Для него требуется прописка.

Отмечается, что за это мошенники брали до двухсот евро оплаты.

В полиции говорят, что уже открыто уголовное дело по факту создания организованных преступных групп и указания ложных данных в документах. По делу задержаны девять человек.

Как писала «Фраза», у берегов Испании едва не утонули сотни мигрантов.

Также сообщалось, что волна прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов значительно сократилась в этом году.