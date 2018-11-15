Названа десятка самых дорогих улиц мира

Брокерская компания Cushman & Wakefield составила десятку самых дорогих улиц планеты. Как выяснили журналисты «Фразы», показатель рассчитывался как плата аренды для бизнеса за один квадратный фут (0,09 квадратных метра) в год.
Самой дорогой улицей мира была признана Козуэй-Бей в Гонконге. Аренда столь крошечного участка обойдется тут в 2671 доллар.
Вторую позицию занимает Пятая авеню в Нью-Йорке (2250 долларов), а третью – Нью Бонд стрит в Лондоне (1744 доллара).
Также в рейтинг включили Елисейские поля в Париже, Виа Монтенаполеоне в Милане, квартал Гиндза в Токио, а также улицы Питт-Стрит-Молл в Сиднее, Мендон в Сеуле, Банхофштрассе в Цюрихе и Кольмаркт в Вене.
Рейтинг выглядит следующим образом:
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