Депутатам с опережением графика отремонтировали крышу

В здании Верховной Рады впервые за 70 лет проведен ремонт купола над залом заседаний. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе парламента.

В частности, как сообщается, в ходе ремонта для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400 л современных герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола было потрачено около 2 т нержавеющей стали и 0,5 т краски.

Общая стоимость ремонтных работ согласно договору составляла 7,5 млн грн. Отмечается, что они должны были быть выполнены до 10 декабря 2018 года, однако в итоге завершились уже 30 октября, что позволило сократить расходы. В итоге ремонт купола обошелся Государственному бюджету в 6,7 млн гривен.

В Аппарате ВР также сообщили, что последнее обновление конструкции произошло после разрушения авиабомбой во время Второй мировой войны в 1948 году. С тех пор стекло потрескалось, герметики почти рассыпались, металлические части покрылись ржавчиной.

Как сообщала «Фраза», об аварийном состоянии купола Верховной Рады сообщалось еще в 2012 году.