Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что его сын был в оккупированном Крыму, однако на законных основаниях. Как выяснили журналисты «Фразы», чехи не поверили главе правительства.

Как сообщает «Европейская правда», Бабиш обвинил СМИ в провокации, специально подготовленной к национальному празднику 17 ноября, так как интервью с его сыном было сделано якобы еще в середине октября, но опубликовали лишь теперь.

Глава чешского правительства также рассказал, что в июле 2015 года его сын был госпитализирован в психиатрическую больницу после того, как полиция нашла его на автомагистрали D1. Впоследствии Бабиша-младшего перевели в Национальный институт психического здоровья, где он встретил врача Диту Протопопову. Именно она вместе с мужем, по словам сына, похитили его и вывезли в Крым.

При этом премьер-министр Чехии не стал объяснять, каким образом его сын оказался в Крыму. Однако скорее всего он попал туда с территории России, что противоречит законодательству Украины и международному праву.

Бабиш пообещал подробнее рассказать, как это случилось, в воскресенье вечером в одной из телевизионных программ.

В то же время, по данным Ceske Noviy со ссылкой на результаты социологического опроса агентства Median, 54% чехов считают, что Андрея Бабиша-младшего вывезли за границу в Крым только для того, чтобы он не давал показания по громкому коррупционному делу вокруг «Гнезда аиста». 57% опрошенных также считают, что глава правительства пытается сделать все для того, чтобы члены его семьи не отвечали перед полицией по делу.

Наконец, более половины чехов склонны доверять информации о насильственном удержании сына Бабиша в Крыму, рассказанной им самим в интервью журналистам.

Как сообщала «Фраза», 13 ноября 2018 года чешские СМИ опубликовали интервью сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в котором он рассказал, как в прошлом году какое-то время находился в Крыму против своей воли во время расследования возможных коррупционных действий отца. По его словам, в Крым его отвез Петр Протопопов — муж советника Министерства здравоохранения и психиатра Диты Протопоповой.