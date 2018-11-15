Определен точный возраст, когда человек начинает стареть

Исследователи из США определили возраст, когда человек начинает стареть. Как выяснили журналисты «Фразы», по их данным, это 39 лет.

Как пишет портал MedikForum, по мнению ученых, именно в 39 лет у человека появляются первые симптомы старения, которые он может даже не замечать.

По их словам, в этом возрасте в нашем организме «включается пусковой механизм угасания умственной и физической активности».

Дело в том, что в этом возрасте у человека падает уровень защитного вещества для клеток – миелина. Как сообщается, «снижение его выработки организмом делает клетки уязвимыми, из-за чего начинаются возрастные заболевания».

Признаками старения организма исследователи назвали боль и скованность в суставах, а также «трудности, возникающие при использовании современных технологий».

Как писала «Фраза», ученые составили список продуктов, замедляющих старение.

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