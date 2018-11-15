Стало известно о первых жертвах снегопада в Украине

От начавшегося в среду, 14 ноября, в Украине снегопада уже гибнут люди. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорят в Национальной полиции.
Там сообщили, что за минувшие сутки по стране произошло 1358 ДТП. Во многом аварии случались из-за сложных погодных условий, плохой видимости и гололеда.
Жертвами ДТП стали 11 человек. Еще 96 человек пострадали.
Причинами аварий в полиции назвали не только погодные условия, но и «невнимательность и небрежность» водителей.
Львиная доля ДТП произошла в Киеве – около полутысячи.
Как писала «Фраза», из-за резкого похолодания в Киеве уже госпитализируют людей.
Также актер «Дизель Шоу» рассказал о ДТП, в которое попал после снегопада в Киеве.
Как сообщалось, в ДТП погиб многократный украинский чемпион мира и Европы по армрестлингу.