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Ученые выяснили, почему людей тянет пить алкоголь

Ученые выяснили, почему людей тянет пить алкоголь

Ученые определили, почему людей тянет употреблять алкоголь. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Испании, США и Мексики.

Как пишет издание Hepatology, тягу к алкогольным напиткам они связали с климатическими условиями.

Для своих исследований ученые взяли данные о погоде в 193 странах мира, после чего сопоставили их с уровнем потреблениям людьми алкоголя.

Выяснилось то, о чем все и догадывались: чем более суровый климат – тем сильнее пьют люди.

Ученые говорят: «Распитие алкоголя может быть вызвано желанием согреться или убежать от депрессии, возникающей из-за небольшого количества солнечных дней в году».

Как писала «Фраза», была названа тройка самых спивающихся стран в мире.

Как оказалось, молодежь во всем мире стала существенно меньше выпивать.

Тэги: ученые, алкоголь, климат, мир

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