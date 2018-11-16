Ученые выяснили, почему людей тянет пить алкоголь

Ученые определили, почему людей тянет употреблять алкоголь. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Испании, США и Мексики.

Как пишет издание Hepatology, тягу к алкогольным напиткам они связали с климатическими условиями.

Для своих исследований ученые взяли данные о погоде в 193 странах мира, после чего сопоставили их с уровнем потреблениям людьми алкоголя.

Выяснилось то, о чем все и догадывались: чем более суровый климат – тем сильнее пьют люди.

Ученые говорят: «Распитие алкоголя может быть вызвано желанием согреться или убежать от депрессии, возникающей из-за небольшого количества солнечных дней в году».

Как писала «Фраза», была названа тройка самых спивающихся стран в мире.

Как оказалось, молодежь во всем мире стала существенно меньше выпивать.