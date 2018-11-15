Их нравы: в Техасе, нарушив резолюцию ООН, казнили гражданина Мексики

В американском Техасе казнили гражданина Мексике Роберто Рамоса Морено. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили в мексиканском МИД.

Мексиканец был обвинен в убийстве.

В сообщении говорится: «Наш соотечественник Роберто Рамос Морено был казнен в среду в Техасе после того, как в ответ на представленные на этой неделе его защитой апелляции об отсрочке казни были отклонены».

По данным МИД, Роберто Рамос Морено уже шестой мексиканец, которого казнили в США.

Дипломаты назвали это нарушением резолюции Международного суда ООН от 2004 года: тогда американские власти задержали более полусотни мексиканцев – это было признано нарушением «обязательств своевременно проинформировать иностранных граждан об их праве на уведомление консульских служб о своем задержании – дело Авены».

Теперь в МИД выражают протест. Мексиканские власти говорят, что «выступают против применения смертной казни». Ее назвали «нарушением основополагающих прав человека, жестокой и бесчеловечной мерой наказания».

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