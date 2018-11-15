Еще один чемпион мира, попавший в ДТП на Ровенщине, находится в тяжелом состоянии

26-летний украинский армрестлер Олег Жох, попавший в ДТП по дороге на соревнования в Польшу, находится в крайне тяжелом состоянии. Как выяснили журналисты «Фразы», спортсмен находится в коме.

Как сообщает Gazeta.ua, у него множественные переломы и повреждения внутренних органов. Сейчас он пребывает в реанимации нейрохирургического отделения Ровенской городской больницы.

По словам врачей, они не могут предоставить более подробную информацию, так как мать Олега просит не разглашать подробностей. На данный момент известно лишь, что у Жоха 2 перелома руки и гематома на голове.

По данным журналистов, спортсмена скорее всего будут транспортировать в Киев, где за его жизнь будут бороться заграничные хирурги.

Олег Жох — действующий чемпион мира по армспорту на левую руку в весовой категории до 70 кг, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Украины.

Как сообщала «Фраза», 14 ноября 2018 года в Ровенской области на трассе Киев-Чоп между селами Гаи-Левятинские и Крупец произошло смертельное ДТП, в котором погиб неоднократный чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь. По предварительным данным, Жох находился за рулем автомобиля Citroen, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. В результате происшествия погибли все пассажиры «Ситроена».