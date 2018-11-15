Цена Bitcoin рухнула и продолжает пробивать дно

Популярные криптовалюты начали стремительно дешеветь. Как выяснили журналисты «Фразы», на торгах утром четверга, 15 ноября, Bitcoin снизился в цене более чем на 10%, а другие «валюты» сразу до 20%.

С утра цена Bitcoin упала до 5623-5705. Эксперты заявили, что это минимум с осени прошлого года.

Отмечается, что другие криптовалюты упали в цене еще больше: Ethereum до 179 долларов, а Bitcoin Cash до 444 долларов.

На сегодняшний день капитализация всех криптовалют составляет почти 184 миллиарда долларов и продолжает падать.

Аналитики связывают падение цен в том числе и с большим числом альтернативных криптовалют.

Как писала «Фраза», мошенники похищают криптовалюту при помощи Microsoft Word.

Ранее на киевском рынке продукты начали продавать за криптовалюту.