Немецкие дипломаты потребовали закрыть сайт «Миротворец»

Министерство иностранных дел Германии обратилось к украинским властям с призывом закрыть сайт «Миротворец». Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это после того, как в его базу попал бывший немецкий канцлер Герхард Шредер.

Как пишет издание Die Zeit, об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.

В публикации говорится, что немецкие дипломаты «раскритиковал публикацию списков лиц, деятельность которых расценивается как антиукраинская».

В сообщении МИД Германии, в частности, сказано: «Ранее мы четко объяснили нашу позицию украинской стороне и призвали власти страны принять меры для закрытия этого сайта».

«Миротворец» обвиняет Герхарда Шредера в попытках легализовать аннексию Крыма Россией.

Как писала «Фраза», в базу «Миротворца» попали закарпатские чиновники, присягнувшие на верность Венгрии.

Ранее сайт причислил к «врагам Украины» главу крупнейшей православной конфессии страны.