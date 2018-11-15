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В Киеве пройдут сразу три кинофестиваля

В Киеве пройдут сразу три кинофестиваля

В кинотеатре Киев пройдут сразу три фестиваля. Как выяснили журналисты «Фразы», это: 14-й фестиваль Нового грузинского кино, фестиваль «Дни венгерского кино в Украине» и фестиваль «Новое британское кино».

14-й фестиваль Нового грузинского кино пройдет с 16 по 19 ноября. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Программа фестиваля:

Синий зал
16.11.2018 г.. / Пятница /
19-00 Торжественное открытие мини-концерт «Исповедь» / 90 мин. / Драма / 2017

Синематека зал
17.11.2018 г.. / Суббота /
17-00 «Наме» / 91 мин. / 2016

18.11.2018 г.. / Воскресенье /
14-00 «Хибула» / 120 мин. / Драма / 2017
16-00 «Эквтиме» / 136 мин. / Биографический, исторический / 2018

19.11.2018 г.. / Понедельник /
19-00 «Длинные светлые дни» / 102 мин ./ драма / 2013

Фестиваль «Дни венгерского кино в Украине» пройдет 15 — 18 ноября. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Программа фестиваля:

Синематека зал

15.11.2018 г.. / Четверг /
19-00 «Северное сияние», 104 мин., Драма / просмотр фильма запрещено лицам до 16 лет

16.11.2018 г.. / Пятница /
19-00 «кончит», 121 мин., Драма / просмотр фильма не рекомендуется лицам до 12 лет

17.11.2018 г.. / Суббота /
19-00 «Резник, шлюха и одноглазый», 105 мин., Драма / просмотр фильма запрещено лицам до 18 лет
21-00 «Седьмой алебардщиков», 87 мин., Комедия / просмотр фильма не рекомендуется лицам до 12 лет

18.11.2018 г.. / Воскресенье /
19-00 «Умри наконец!», 105 мин., Комедия, драма / просмотр фильма запрещено лицам до 16 лет

Фестиваль «Новое британское кино» пройдет 22 — 28 ноября. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Программа фестиваля:

Красный зал
22.11.2018 г.. / Четверг /
19-30 Фаворитка / The Favourite / Ирландия, Великобритания, США, 2018/119 мин., Историческая трагикомедия

Синий зал
22.11.2018 г.. / Четверг /
19-30 Фаворитка / The Favourite
/ Ирландия, Великобритания, США, 2018/119 мин., Историческая трагикомедия

23.11.2018 г.. / Пятница /
19-00 Зверь / Beast / Великобритания, 2017/107 мин., Триллер
21-15 Фаворитка / The Favourite
/ Ирландия, Великобритания, США, 2018/119 мин., Историческая трагикомедия

24.11.2018 г.. / Суббота /
19-00 Колетт / Colette / Великобритания, США, 2018/111 мин. биографическая драма
21-15 Зверь / Beast / Великобритания, 2017/107 мин., Триллер

25.11.2018 г.. / Воскресенье /
19-00 Я не ведьма / I Am Not a Witch / Великобритания, Франция, Германия, Замбия,
2017/93 мин., Драма
21-15 Колетт / Colette / Великобритания, США, 2018/111 мин. биографическая драма

26.11.2018 г.. / Понедельник /
19-00 На высоте / High Life / Великобритания, Франция, Польша, США, Германия,
2018/110 мин., Фантастика

27.11.2018 г.. / Вторник /
19-00 BAFTA: Британия. Коротко 2018/100 мин., Короткометражки

28.11.2018 г.. / Среда /
19-00 На высоте / High Life / Великобритания, Франция, Польша, США, Германия,
2018/110 мин., Фантастика

Тэги: Киев, кино, культура, новости Украины

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