Из-за резкого похолодания в Киеве уже госпитализируют людей

Приход морозов в Киев повлек первые случаи переохлаждения. Как выяснили журналисты «Фразы», только за вторник, 13 ноября, то есть – еще до снегопада, в столице госпитализировали трех человек.

И это только официальные данные, которые озвучил начальник оперативно-диспетчерского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Рогов. О реальной цифре пострадавших от морозов в столице, в первую очередь – среди бездомных, можно только догадываться.

Чиновник сообщил: «Все пострадавшие подлежат госпитализации, их доставили в больницу». По его словам, «о том, сколько обратились людей с переохлаждение после снегопада, будет известно позже».

Как писала «Фраза», синоптики заявили, что снег в Киеве будет валить еще несколько дней.

Как сообщалось, снегопад в Киеве привел к сотням ДТП.