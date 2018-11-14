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Главные новости за 14 ноября 2018 года

Главные новости за 14 ноября 2018 года

В Киеве пошел первый снег. С утра среды, 14 ноября, в Киеве пошел первый снег. Также в столице существенно похолодало О первом снеге киевлян предупреждали еще накануне. В КГГА прогнозировали сугробы до шести сантиметров.

Киев заносит снегом: город оказался на пороге транспортного коллапса. С утра среды, 14 ноября, Киев заносит снегом. На полдень столицу продолжает засыпать осадками. Из-за сильных снегопадов с утра город встал в десятибалльных пробках. Проблема усугубляется тем, что многие водители выехали с утра еще до снегопада на летней резине, поэтому под вечер в столице ожидается транспортный коллапс.

Почти три сотни ДТП за полдня: снегопад в Киеве не помешал разве что ремонтировать дороги. В среду, 14 ноября, из-за обрушившегося на Киев снегопада в городе зафиксировано большое количество ДТП. Соответствующие фото и видео очевидцы публикуют в социальных сетях. В частности, на Ахтырском переулке в ДТП попали сразу несколько автомобилей, которые буквально разбросало по дороге.

Украинцы продолжают перекрывать дороги, требуя включения отопления. Кабмин принял меры. Жители поселка Крыжановка, который располагается в 14 километрах от Одессы, перекрыли одну из улиц из-за отсутствия тепла в квартире. Аналогичная ситуация сложилась в Киеве. Как сообщают соцсети, на Одесщине дорогу перекрыли жители ЖК «Европейский», который расположен на ул. Бачарова, где в 500 квартирах до сих пор не включили отопление.

На мужчину, которого подстрелил нардеп Пашинский, шьют уголовное дело за хулиганство. Вячеславу Химикусу, которого 31 декабря 2016 года в Киевской области подстрелил народный депутат Сергей Пашинский, вручили подозрение о хулиганстве в той разборке. Об этом сообщила его адвокат Марина Паринова. В частности, она написала, что «спустя почти два года после злополучной новогодней ночи, когда депутат Сергей Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу, полиция вручила подозрение».

Кабмин планирует создать в стране «полицию по льготам», — СМИ. В Украине готовятся тотальные проверки всех претендентов на бюджетные деньги, будь то пособие по безработице, субсидия, помощь переселенцу или пенсия. По данным СМИ, соответствующие положения содержатся в законопроекте «О верификации и мониторинге государственных выплат», который передан на утверждение Кабмина. Если его примут, в стране создадут своего рода «полицию по льготам», которая займется сбором досье на украинцев. «Контролеры смогут запрашивать буквально любые данные, включая банковские — о наличии счета и передвижении денег на нем», — пишут журналисты.

Украину наводнили фальшивые купюры. Преступники не гнушаются переправлять их прямо по почте. В Украину большими партиями завозят фальшивую валюту. Такими деньгами не только расплачиваются в магазинах, но выдают «черную» зарплату и платят взятки. В целом поддельные купюры составляют пятую часть теневых средств в стране. При этом подделки сейчас настолько качественные, что даже эксперт не всегда может их отличить. Чаще всего подделывают гривны крупных номиналов — в 200 и 500 грн. На втором месте — доллары, но встречаются и евро, и даже английские фунты.

В центре Киева разъяренная блондинка изувечила автомобиль за 2 млн грн. Неправильно припарковался? Неизвестная девушка разрисовала и разбила элитный Porsche Boxter, припаркованный в самом центре столицы. Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook украинская певица Тоня Матвиенко. На видео можно видеть, как девушка пишет на автомобиле краской из баллончика слово «сволочь», а потом начинает избивать капот и лобовое стекло топором. При этом многочисленные прохожие не обращают на нее внимание и не останавливают.

В Сети появилось шокирующее видео коммунального коллапса в центре Киева. В центре Киева на улице Шота Руставели произошло ЧП. Тут прорвало трубу с горячей водой. В итоге кипяток хлынул на дорогу и тротуар. Очевидцы говорят, что поток горячей воды едва не смыл припаркованные тут автомобили. Пострадала одна машина — она почти провалилась под землю.

Водители двух «скорых», вызванных на место ДТП в суровом Николаеве, оказались сильно пьяны. В Николаеве патрульные полицейские оштрафовали сразу двух водителей «скорой помощи», находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Обе кареты приехали на место ДТП, чтобы оказать помощь пострадавшим, а также отвезти их в больницу. Полицейские, которые сопровождали «скорые», заметила неадекватные действия одного из водителей и решили проверить его на наличие алкоголя в крове. А заодно и второго водителя, так как обе неотложки выехали с одной базы.

Гигантский пожар в Калифорнии: число жертв растет, у многих голливудских звезд сгорели особняки. В Калифорнии продолжает расти число жертв гигантского пожара, который вспыхнул в лесах на севере американского штата в прошлый четверг. Уже сообщается о полусотне погибших. При этом десятки людей числятся пропавшими без вести, поэтому число жертв стихии будет расти. Огонь охватил 45 тысяч гектаров и сжег почти семь тысяч домов.

Британские пилоты заявили, что видели НЛО. Британские пилоты заявили, что увидели НЛО. Произошло это в небе над Ирландией. Сразу несколько пилотов сообщили о том, что видели «яркие вспышки», которые они приняли за НЛО. Так, еще 9 ноября, об этом заявил пилот авиарейса British Airways: он говорит, что видел НЛО на юго-западном побережье Ирландии. Сначала он подумал, что это военные учения. Но военных там не оказалось. Также, по его словам, перед его самолетом пролетел странный яркий объект.

Министр обороны Израиля подал в отставку, чтобы не мириться с палестинцами. Представители палестинского движения ХАМАС согласились заключить перемирие с Израилем при условии, если руководство этой страны также пойдет на такой шаг. Министр обороны Израиля ушел в отставку. ХАМАС и их сторонники объявили, что готовы прекратить огонь. В ответ Израиль заявил, что его реакция будет зависеть от развития ситуации на месте.

Медики рассказали о страшных последствиях недосыпания для школьников. Ученые установили, что недосыпание у детей школьного возраста может привести к очень серьезным проблемам со здоровьем, а также формирует у них плохие привычки. Исследования провели специалисты из Ратгерского университета (США). Недосыпание у детей 8-17 лет грозит им ожирением, а также «нездоровыми привычками в питании и сидячим образом жизни впоследствии».

Тэги: Кабинет Министров Украины, Киев, ДТП, снег, пожар, происшествие, мир, Израиль, отопление, политика, Николаев, НЛО, льготы, Одесская область, Калифорния, алкогольное опьянение, Сергей Пашинский, криминал, стихия, курьезы, новости Украины

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