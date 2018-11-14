Синоптики заявили, что снег в Киеве будет валить еще несколько дней

Пришедший в Киев снегопад задержится в городе надолго. Как выяснили журналисты «Фразы», морозы и осадки сохранятся всю неделю.

По прогнозу Гидрометцентра Украины, до конца нынешней недели, и в начале следующей в Киеве будет идти снег.

Днем будет до 1-3 тепла, а ночью до 3-5 мороза.

Из-за снегопада и гололеда на дорогах вечером среды, 14 октября, Киев встал в пробках.

Власти заявляли, что бросили на борьбу со стихией три сотни единиц техники.

Как писала «Фраза», из-за снегопада в Киеве уже произошло несколько сотен ДТП.