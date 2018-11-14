Исследователи нашли подо льдами Антарктики следы древних континентов

Ученые нашли подо льдами Антарктики следы древних континентов. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это международная группа геофизиков.

Как пишет издание Live Science, исследователи создали трехмерную карту земной литосферы, после чего сопоставили данные спутника Европейского космического агентства GOCE —собирал информацию о гравитационном поле в 2003-2013 годы, а также информацию с других зондов.

Как сообщается, ученым удалось «просветить слепую зону, которой долгое время считалась Антарктида».

Исследователи были удивлены. Они заявили: «Увиденное отсылает нас ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с окружающими ее континентами».

Также отмечается, что «некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондваной, который включал в себя Африку, Индию, Австралию, а также Южную Америку». Ученые заметили, что земная кора Западной Антарктики значительно тоньше, чем Восточной.

Издание пишет, что Гондвана образовалась в конце докембрийского периода (750-540 миллионов лет назад) и распалась примерно 180 миллионов лет назад.

Как писала «Фраза», ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике.