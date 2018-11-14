Украинцы продолжают перекрывать дороги, требуя включения отопления. Кабмин принял меры

Жители поселка Крыжановка, который располагается в 14 километрах от Одессы, перекрыли одну из улиц из-за отсутствия тепла в квартире. Как выяснили журналисты «Фразы», аналогичная ситуация сложилась в Киеве.

Как сообщает Страна.ua со ссылкой на соцсети, на Одесщине дорогу перекрыли жители ЖК «Европейский», который расположен на ул. Бачарова, где в 500 квартирах до сих пор не включили отопление.

В итоге люди вышли на пешеходный переход в районе рынка «Северный», чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Видео протеста опубликовал на своей странице в Facebook Сергей Колодяжный.

Как сообщает NEWSONE, аналогичная ситуация сложилась в Киеве на бул. Леси Украинки, где жители одного из многоквартирных домов перекрыли дорогу на регулируемом пешеходном переходе с плакатами в руках, требуя включить отопление.

Из-за перекрытия в центре столицы образовалась пробка.

Вскоре после этого акция завершилась.

Кроме того, как сообщает Newsroom со ссылкой на пресс-службу КП «Харьковские тепловые сети», в течение суток в Харькове временно без отопления останутся 132 жилых дома, часть домов останется также без горячей воды. По данным коммунальщиков, до 21:00 среды будет идти ремонт участка тепломагистрали на улице Есенина.

В связи с этим подача отопления и горячей воды временно прекращена в 59 домах, трех школах, детском саду и больнице. Все объекты находятся на проспекте Науки, а также улицах Есенина, Отакара Яроша и 23 августа.

Кроме того, 15 ноября «Харьковские теплосети» планируют устранить дефект на магистрали, расположенной в Немышлянском районе. Там без тепла временно останутся 73 жилых дома (в 21 из них не будет также горячей воды) и школа.

Отметим, что министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на своей странице в Facebook сообщил, что Кабмин принял решение об установлении прямого запрета на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период.

Кроме того, Кабмин постановил поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ. В частности, правительство урегулировало вопрос расчетов предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей с Нафтогазом за природный газ. Так, для предприятий теплокоммунэнерго, в период с 1 декабря 2018 до 1 апреля 2019 года — уровень расчетов с Нафтогазом за поставки газа составит 78%, а для теплоэлектроцентралей — 60% (на сегодня он составлял 90%).

Как сообщала «Фраза», с 12 ноября 2018 года чрезвычайное положение в связи с отсутствием отопления было введено в городе Смела Черкасской области, в Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области.

Позже стало известно, что жители Кривого Рога, требуя включить отопление, подожгли шины под зданием управления «Криворожгаза», заблокировали работу пожарных, а также взяли штурмом здание.

13 ноября жители Смелы Черкасской области перекрыли три трассы, требуя подать отопления в дома.