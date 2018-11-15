Выбросы углекислого газа во всем мире побили печальный антирекорд

Наша планета продолжает задыхаться. Как выяснили журналисты «Фразы», выбросы углекислого газа в 2017 году уже стали рекордными за всю историю.

И, как говорится в докладе Международного энергетического агентства, показатели уходящего года могут лишь перекрыть страшные цифры.

В прошлом году, по данным экспертов, рост выбросов углекислого газа вырос на 1,6%. Они отметили, что все попытки мировых лидеров снизить выбросы в атмосферу завершились провалом.

Рост выбросов, как прогнозируют специалисты, будет продолжаться, и к 2040 году увеличится в два раза по сравнению с нынешними показателями.

Одним из выходов из ситуации в докладе называется дальнейший отказ от угля.

В то же время, прогнозируется, что через несколько лет запасы нефти начнут иссякать, что может привести сперва к росту ее цены, однако будет стимулировать и развитие альтернативных источников энергии.

Как писала «Фраза», одного лишь ограничения выброса парниковых газов уже не достаточно, чтобы справиться с глобальным потеплением.

Ранее ученые высчитали, когда люди доведут Землю до «точки невозврата».