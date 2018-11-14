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На мужчину, которого подстрелил нардеп Пашинский, шьют уголовное дело за хулиганство

На мужчину, которого подстрелил нардеп Пашинский, шьют уголовное дело за хулиганство

Вячеславу Химикусу, которого 31 декабря 2016 года в Киевской области подстрелил народный депутат Сергей Пашинский, вручили подозрение о хулиганстве в той разборке. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в «Фейсбуке» сообщила его адвокат Марина Паринова.

В частности, она написала, что «спустя почти два года после злополучной новогодней ночи, когда депутат Сергей Пашинский прострелил ногу Вячеславу Химикусу, полиция вручила подозрение».

Ее клиента подозревают в хулиганстве и нападении на политика.

Она добавила, что подозрение вручили «без адвоката, рано утром приехали домой».

Также адвокат написала, что для Сергея Пашинского «стрельба в безоружного человека не повлекла никаких последствий, сидит в парламенте и принимает нам законы».

Как писала «Фраза», ранее Вячеслав Химикус рассказал свою версию конфликта. Делом заинтересовалась прокуратура.

Также оперировавший его врач рассказал кое-что интересное.

Тэги: преступность, политика, Сергей Пашинский, Киевская область

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