Кабмин планирует создать в стране «полицию по льготам», – СМИ

В Украине готовятся тотальные проверки всех претендентов на бюджетные деньги, будь то пособие по безработице, субсидия, помощь переселенцу или пенсия. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, соответствующие положения содержатся в законопроекте «О верификации и мониторинге государственных выплат», который передан на утверждение Кабмина.

Как сообщает Страна.ua, если его примут, в стране создадут своего рода «полицию по льготам», которая займется сбором досье на украинцев. «Контролеры смогут запрашивать буквально любые данные, включая банковские — о наличии счета и передвижении денег на нем», — пишут журналисты.

Кроме того, по их данным, законопроектом определяется, что на время проверок чиновники смогут останавливать выплаты на срок до 30 дней, а если обнаружится, что получатель не так беден, как пытается доказать, с него не только снимут все компенсации, но и заставят вернуть в бюджет уже полученные средства.

Заявленная в пояснительной записке цель проекта — повысить адресность бюджетных выплат и сделать существующую систему льгот компенсаций более справедливой. А заодно у властей появится возможность еще «сэкономить бюджетные ресурсы».

Как сообщала «Фраза», в начале апреля стало известно о том, что большинство международных партнеров рекомендует Украине перед монетизацией льгот и субсидий провести тщательную проверку всех, кто получает помощь от государства.

В июне 2018 года заместитель министра финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине в несколько этапов будут проверять получателей субсидий на оплату услуг и тарифов ЖКХ.