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Киевлян уже «осчастливили» платежками за холодную воду с повышенными тарифами

Киевлян уже «осчастливили» платежками за холодную воду с повышенными тарифами

В Киеве подняли цены на холодную воду. Как выяснили журналисты «Фразы», жители столицы были неприятно удивлены, ведь начали получать платежки за октябрь с новыми тарифами.

Как сообщает «Киевводоканал», тарифы с 14 октября будут следующие: за централизованное снабжение холодной водой придется платить 10,092 гривен за кубометр, а за централизованное водоотведение придется выложить 9,504 гривен за кубометр.

Если до повышения тарифов мы платили 16,716 и 7,936 гривны за кубометр холодной воды соответственно, то со второй половины месяца цены составили 19,596 и 9,504 гривен.

Отмечается, что в свежих платежках «будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь (среднее арифметическое тарифа): централизованное снабжение и отвод холодной воды – 18,377 гривны, централизованное снабжение холодной водой – 9,543 гривны и централизованный отвод горячей воды в октябре – 8,845 гривны».

Как писала «Фраза», киевлянам сообщили новые тарифы на отопление.

Тэги: Киев, общество, ЖКХ, вода, тарифы, новости Украины

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