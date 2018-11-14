Министр обороны Израиля подал в отставку, чтобы не мириться с палестинцами

Представители палестинского движения ХАМАС согласились заключить перемирие с Израилем при условии, если руководство этой страны также пойдет на такой шаг. Как выяснили журналисты «Фразы», Министр обороны Израиля ушел в отставку.

Как сообщает Reuters, ХАМАС и их сторонники объявили, что готовы прекратить огонь. В ответ Израиль заявил, что его реакция будет зависеть от развития ситуации на месте.

При этом, как сообщает Jerusalem Post, Кабинет министров Израиля провел совещание, по результатам которого военные получили приказ продолжать военную операцию в секторе Газа.

Между тем, как сообщает Newsru.co.il, Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своем уходе в отставку в качестве протеста против прекращения боевых действий в секторе Газа. Либерман назвал соглашение с движением ХАМАС «капитуляцией перед лицом терроризма».

Министр обороны пояснил, что в последнее время между ним и премьер-министром существовали серьезные разногласия. Он заявил, что категорически возражал против ввоза катарского горючего в сектор Газа и был вынужден подчиниться только после того, как получил письменное распоряжение премьер-министра.

«То же самое касается не осуществленного демонтажа бедуинского форпоста Хан аль-Ахмар. Мы никогда не цеплялись за свои места, если пребывание в должности вступало в конфликт с нашей идеологией», — заявил Либерман, призвав к проведению досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва в ближайший срок.

«Нет смысла парализовывать государство на много месяцев. Я надеюсь, что уже до 18 ноября будет согласована приемлемая для всех дата досрочных выборов, и пусть избиратель решает, какую политику он считает правильной», — добавил он.

Все это произошло на фоне обострения, которое СМИ назвали самым крупным за последние 4 года, когда в ответ на спецоперацию израильских сил и убийство лидера боевиков ХАМАС Нуреддина Барака, палестинцы выпустили по Израилю около 370 ракет.

В ответ израильские ВВС и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа. По последним данным, в результате взаимных ракетных обстрелов за последние сутки погибли как минимум пять человек: четверо жителей Газы и один житель израильского города Ашкелон.

Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, попала в автобус, перевозивший израильских военных. В результате один военнослужащий получил ранения.

Ракеты также поразили приграничный город Ашкелон, находящийся в нескольких километрах от границы с Газой: там было разрушено здание, один человек погиб, еще один получил ранения.

В результате ответных ракетных ударов в порту Газы было уничтожено судно, которое, по данным израильских военных, боевики ХАМАС использовали в диверсионно-разведывательных целях.

Также было разрушено здание подконтрольного ХАМАС телеканала Al-Aqsa TV, до этого из него были эвакуированы сотрудники. Израиль утверждает, что телеканал «способствует усилению военной активности ХАМАС».

Как сообщала «Фраза», 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение подвергли резкой критике представители разных стран.

9 декабря в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях в результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погиб один человек, еще не менее 760 были ранены.

10 декабря израильские военные заявили, что нанесли удар по объектам военизированной группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Израиля. В результате израильского налета погибло два человека.

11 декабря 2017 года появилась информация о том, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман обратился с призывом к израильтянам бойкотировать тех арабов, которые выступали против признания Иерусалима израильской столицей со стороны США.

21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны мира не признавать Иерусалим столицей Израиля. Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, за резолюцию проголосовали 128 страны, в том числе все постоянные члены Совета безопасности, кроме США.