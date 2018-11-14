У Кличко отчитались о борьбе с повалившим в Киеве снегом

В среду, 14 ноября, на Киев обрушился снегопад. Как выяснили журналисты «Фразы», власти столицы рассказали, как ведут борьбу со стихией.

В КГГА заявили, что всего на уборку снега на улицы столицы выехали 287 единиц снегоуборочной техники. В сообщении говорится, что это «крупногабаритная спецтехника и небольшие маневренные снегоуборочные машины, которые позволяют оперативно убирать тротуары».

Кроме этого, на улицы Киева вышли 61 бригада людей, которые разгребают завалы вручную.

Отмечается также, что во всех районах дороги обрабатываются посыпочными материалами.

Сообщается, что от снега в первую очередь «очищают остановки общественного транспорта, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам».

Как писала «Фраза», Киев заносит снегом: город оказался на пороге транспортного коллапса.