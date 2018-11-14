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Медики рассказали о страшных последствиях недосыпания для школьников

Медики рассказали о страшных последствиях недосыпания для школьников

Ученые установили, что недосыпание у детей школьного возраста может привести к очень серьезным проблемам со здоровьем, а также формирует у них плохие привычки. Как выяснили журналисты «Фразы», исследования провели специалисты из Ратгерского университета (США).

Как пишет издание MedicalXpress, недосыпание у детей 8-17 лет грозит им ожирением, а также «нездоровыми привычками в питании и сидячим образом жизни впоследствии».

Исследователи проанализировали анкеты почти 180 тысяч детей, изучив их питание, уровень физической активности, а также продолжительность сна.

Выяснилось, что детям до двенадцати лет надо спать минимум девять часов в сутки, а старше этого возраста — восемь часов.

Однако, увы, сразу 40% детей спали меньше необходимой для здоровья нормы.

Поэтому, как говорят ученые, у таких детей формировались вредные привычки: они пропускали завтраки, становились менее активными и предпочитали сидячий образ жизни. «Все это входило в привычку, которая сопровождала их и во взрослой жизни», говорят исследователи.

Зачастую именно такие дети впоследствии сталкивались с проблемами лишнего веса и даже ожирения.

Как писала «Фраза», ученые рассказали, сколько часов должен спать человек.

Также японская компания решила платить своим сотрудникам за «качественный сон».

Тэги: ученые, здоровье, мир, дети, сон

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